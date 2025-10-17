Giudizio immediato per il carabiniere accusato di non aver raccolto la denuncia di Gabriela Trandafir
Un luogotenente dei Carabinieri andrà a giudizio immediato il prossimo 20 gennaio. Il militare è accusato di non aver raccolto la denuncia presentata il 13 luglio 2021 da Gabriela Trandafir, la donna che, poco più di un anno dopo, venne tragicamente uccisa dal marito, Salvatore Montefusco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
