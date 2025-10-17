Giù le mani da Ranucci presidio dei giornalisti davanti alla Rai di Ancona | Attacco alla democrazia | VIDEO

Un presidio per dire "no" alla violenza e all'intimidazione, per difendere la libertà di stampa e per stringersi attorno a un collega sotto attacco. Questo pomeriggio, un nutrito gruppo di giornalisti e operatori dell'informazione si è radunato davanti alla sede regionale della Rai, in Piazza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it