Gita fuori porta da Roma | alla scoperta di Antuni il villaggio sospeso sul Turano

Incorniciato dal blu intenso del Lago del Turano e dalle vette dei Monti Navegna e Cervia, si trova un luogo che sembra uscito da una leggenda: Antuni, il borgo fantasma a poco più di un’ora da Roma. Arroccato su un colle che domina la valle, questo antico castrum medievale accoglie chi lo visita con ruderi avvolti dal silenzio, panorami mozzafiato e un’atmosfera sospesa che riporta indietro nel tempo. Camminando tra le rovine, si respira la suggestione di una storia dimenticata che riaffiora passo dopo passo, rendendo l’escursione un’esperienza unica, a metà strada tra la memoria e la scoperta. 🔗 Leggi su Funweek.it

