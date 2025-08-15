Roma, Champions e Napoli: Inter, piani e turnover di Chivu per ...Addio ad Ace Frehley: il chitarrista dei Kiss muore a 74 anni dopo ...Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega: «Ecco ...Infortunio Bremer, il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo: ...Personale ATA nelle piccole isole: arriva il bonus disagioCedolino NoiPA ottobre: già visible da qualche oraBando Personale ATA 2025: posti per diplomati a VeronaRacket dei funerali, Corte dei Conti condanna sei infermieriStrage casolare, lacrime e commozione ai funerali dei carabinieri: ...Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna ...All'M9 la presentazione del volume "Into the Light" di Elio e Stefano ...Lo spettacolo "7 spose per 7 fratelli" apre la Stagione di Prosa del ...Solidarietà a Sigfrido Ranucci: "L'attacco alla sua persona colpisce ...In biblioteca inaugurata la “Sala delle Donne”: un progetto del ...Accademia musicale “Giorgio Della Santina”, il nuovo anno parte con ...Infrastrutture per la mobilità elettrica: 18 nuove colonnine Hera ad ...Incidente lungo la provinciale, camion frigo sbanda e finisce fuori ...Attentato a Sigfrido Ranucci, il comunicato del Cdr di CitynewsIl Napoli presenta la maglia gara per Halloween | VIDEOI vicini ristrutturano casa, lui non sopporta il viavai di operai e ...Altri due detenuti morti nel carcere di Poggioreale: la denuncia del ...Manfredi presenta a Fico l'agenda per Napoli: le proposte per il ...Strabilianti 2025, al Modigliani Forum l'evento dedicato allo sport ...A Piacenza un nuovo corso di formazione online per aspiranti ...A Deliceto l’open day dedicato al grano e alla pasta fatta a manoBomba contro l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, CityNews: ...Attentato al giornalista Ranucci, solidarietà dal Cdr di Citynews e ...A Fossacesia torna la Festa dell'uva e del vino dopo l'interruzione ...Inaugurato l'asilo nido comunale Ape Maia in piazza Carafa: può ...A Guardiagrele la presentazione del libro sulla Brigata MaiellaVariazione di bilancio per la scuola media Arfelli: 400mila euro in ...Conta 35 dipendenti e un fatturato di sette milioni: l'azienda ...Solidarietà a Sigfrido Ranucci dal Cdr dei giornalisti di CitynewsDa Favara a Raffadali, da uno scomparso all'altro: spostato l'Ucl dei ...Vicenza, 10 donne fermate alla Fiera “Abilmente”: fingevano raccolte ...“Offriamo ricompensa di 20mila sterline a chi sa ...Da oggi gli animali domestici sui voli verranno classificati come ...Il Dottor Costa: “Aprii la bara di Simoncelli a casa sua. ...Napoli, uscito il nuovo kit Halloween 2025/26: mistero, scheletri e ...Garlasco,annullato sequestro a VendittiLa scaletta del concerto di Lady Gaga a Milano: quali canzoni per le ...Luis Enrique fisico bestiale, in Francia è ‘nonno iperattivo’. ...“Premio Inge Feltrinelli. Nuove nomine in Diocesi: don Frazzani parroco a Bardi, don Lezoli a Compiano

Nuove nomine in Diocesi: don Frazzani parroco a Bardi, don Lezoli a Compiano

Su decisione della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Frazzani è stato nominato parroco de... ► ilpiacenza.it

Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi di Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi»

Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi di Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi»

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter per parlare degl... ► ilnapolista.it

Lo spettacolo "7 spose per 7 fratelli" apre la Stagione di Prosa del Toniolo

Lo spettacolo "7 spose per 7 fratelli" apre la Stagione di Prosa del Toniolo

Grande apertura di Stagione con il musical 7 spose per 7 fratelli: dal 21 al 26 ottobre una nuova ... ► veneziatoday.it

«La menano di più per

«La menano di più per 'Splendida Cornice' o per 'Il Collegio'»: Andrea Maggi risponde all'ironia di Geppi Cucciari

«Qui c'è di nuovo uno degli errori fissi qua dentro, che vorrei condividere. Uno degli errori più ... ► pordenonetoday.it

Calciomercato Cagliari, Juve in pressing per Palestra. Ostacoli già a gennaio? Le ultime

Calciomercato Cagliari, Juve in pressing per Palestra. Ostacoli già a gennaio? Le ultime

Calciomercato Cagliari: il futuro di Palestra infiamma il mercato, Juve e big europee alla finestra... ► calcionews24.com

Sky Up The Edit, al via la quarta edizione: il tema protagonista è il rispetto

Sky Up The Edit, al via la quarta edizione: il tema protagonista è il rispetto

Alla presentazione ha partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Abbiamo... ► gazzetta.it

"Può arrivare in Italia". L'allarme di Bassetti dopo l'allerta sanitaria e l'epidemia nel paese

“Può arrivare in Italia”. L’allarme di Bassetti dopo l’allerta sanitaria e l’epidemia nel paese

Il Giappone si trova nel pieno di un’allerta sanitaria che sta attirando l’attenzione internazional... ► caffeinamagazine.it

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre Questa sera, venerdì... ► tpi.it

Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell'Inter spiega: «Ecco cosa ho preso da lui, ho cercato di fare mia la sua idea di gioco»

Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega: «Ecco cosa ho preso da lui, ho cercato di fare mia la sua idea di gioco»

di Redazione Inter News 24Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega l’influenza d... ► internews24.com

Infortunio Bremer, il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ha aggiornato così i tifosi sulle sue condizioni – FOTO

Infortunio Bremer, il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ha aggiornato così i tifosi sulle sue condizioni – FOTO

di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, il brasiliano ha voluto aggiornare i tifosi sulle sue ... ► juventusnews24.com

Concorso PNRR 3, gli aspetti da chiarire per una corretta compilazione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 20 ottobre alle 15:30

Concorso PNRR 3, gli aspetti da chiarire per una corretta compilazione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 20 ottobre alle 15:30

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’inf... ► orizzontescuola.it

Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia. Tutti i dettagli verso la prossima sfida dei bianconeri di Tudor

Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia. Tutti i dettagli verso la prossima sfida dei bianconeri di Tudor

di Redazione JuventusNews24Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia, valido per la ... ► juventusnews24.com

Nuovo direttore per il 118, il Coas Medici chiede l

Nuovo direttore per il 118, il Coas Medici chiede l'annullamento del bando: “Accertata l’illegittimità”

Il Coas Medici Dirigenti Sicilia ha formalmente richiesto all’assessorato Regionale della Salute l... ► messinatoday.it

Menu d'Autunno, Weekend 18 e 19 ottobre – per una cena tra amici o solo in coppia!

Menu d’Autunno, Weekend 18 e 19 ottobre – per una cena tra amici o solo in coppia!

Il primo freddo d’autunno è arrivato. Le giornate si accorciano, la luce si fa più morbida e l’aria... ► mondou.it

Spreco di cibo: 130 kg di cibo buttati a persona ci costano 132 miliardi di euro

Spreco di cibo: 130 kg di cibo buttati a persona ci costano 132 miliardi di euro

Eurostat ha pubblicato i dati in merito allo spreco di cibo nell’Unione Europea. Nel 2023 sono... ► quifinanza.it

Frabotta confessa: «Quella volta che Cristiano Ronaldo strappò l'erba dal campo e la masticò. Ecco cosa mi disse Dybala prima di entrare…»

Frabotta confessa: «Quella volta che Cristiano Ronaldo strappò l’erba dal campo e la masticò. Ecco cosa mi disse Dybala prima di entrare…»

di Redazione JuventusNews24Frabotta, ex terzino della Juventus, ha fatto questa confessione su Crist... ► juventusnews24.com

Levante torna con "Dell'amore – Club Tour 2026": le date

Levante torna con “Dell’amore – Club Tour 2026”: le date

MILANO – A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona d... ► lopinionista.it

Bivacca dentro un camper, fermato dai Carabinieri e arrestato

Bivacca dentro un camper, fermato dai Carabinieri e arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno tratto i... ► modenatoday.it

Michela Moioli: "Non serve spingere ora, ma arrivare pronti a febbraio. Devo gestire gli acciacchi"

Michela Moioli: “Non serve spingere ora, ma arrivare pronti a febbraio. Devo gestire gli acciacchi”

Mancano ormai meno di quattro mesi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e la stagion... ► oasport.it

Pressione alta, malattie renali e obesità: all

Pressione alta, malattie renali e obesità: all'IRCCS San Raffaele di Roma il summit europeo sull'ipertensione

“Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro del San Raffaele, dell’Aldosterone Council e... ► liberoquotidiano.it

Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla

Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla

Ancora loro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la sesta volta nel 2025, la second... ► lettera43.it

La scaletta del concerto di Lady Gaga a Milano: quali canzoni per le uniche date italiane del Mayhem Ball Tour

La scaletta del concerto di Lady Gaga a Milano: quali canzoni per le uniche date italiane del Mayhem Ball Tour

Milano, 17 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato: Milano si prepara per uno dei live più... ► ilgiorno.it

Traffico Lazio del 17 10 2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 17 10 2025 ore 17:30

luce verde Lazio ritrovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 firenze-roma tra Po... ► romadailynews.it

Vieira: «Frustrati per i punti mancanti. Neres doveva essere espulso a Napoli»

Vieira: «Frustrati per i punti mancanti. Neres doveva essere espulso a Napoli»

Una sconfitta, quella maturata a Napoli, che non deve essere andata particolarmente giù a Patrick V... ► ilnapolista.it

Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano

Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano

Carlo e Camilla, che erano stati in Vaticano a aprile poco prima della morte di papa Francesco, torn... ► lettera43.it

Furto nella gioielleria "Rosy Jewels" a Mugnano: ladri in fuga con monili e orologi

Furto nella gioielleria “Rosy Jewels” a Mugnano: ladri in fuga con monili e orologi

Ancora ladri scatenati nell’area nord di Napoli. Nella notte si è consumato un furto ai danni della... ► teleclubitalia.it

In Calabria oltre un minore su tre vive in condizioni di povertà: dato più alto d'Italia

In Calabria oltre un minore su tre vive in condizioni di povertà: dato più alto d’Italia

Ricorre oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà inaugurata dall’Onu. L’ob... ► reggiotoday.it

Due bambini si sentono male a scuola nel Milanese, ricoverati in ospedale: chiuso l'edificio, ipotesi fuga di gas

Due bambini si sentono male a scuola nel Milanese, ricoverati in ospedale: chiuso l’edificio, ipotesi fuga di gas

La scuola primaria di Gaggiano (Milano) è stata evacuata verso le 12.30 di oggi, venerdì 17 ottobre... ► fanpage.it

Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna Marchi

Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna Marchi

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha scelto Liborio Cataliotti come nuov... ► lapresse.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima... ► latinatoday.it

Personale ATA nelle piccole isole: arriva il bonus disagio

Personale ATA nelle piccole isole: arriva il bonus disagio

Il riconoscimento economico per il disagio sarà finalmente esteso anche al personale ATA in serviz... ► scuolalink.it

Piemove, oltre 54mila adesione degli studenti

Piemove, oltre 54mila adesione degli studenti

Grande successo per il progetto Piemove, la tessera che permette agli studenti under 26 di viaggia... ► novaratoday.it

Kevin Federline: "Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli"

Kevin Federline: “Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli”

Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima... ► fanpage.it

BARBARA D'URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA

BARBARA D’URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA

Un’immagine che è diventata virale. Ballando Segreto, il backstage di Ballando con le Stelle in on... ► bubinoblog

Sky TG24 Live In Roma, Landini: "Meloni

Sky TG24 Live In Roma, Landini: "Meloni 'cortigiana'? Non strumentalizziamo parole". LIVE

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L... ► tg24.sky.it

Sferra un pugno all

Sferra un pugno all'avversario e insulta l'arbitro: quattro giornate di squalifica a un calciatore

Pugni, insulti e molto altro in questa settimana di calcio dilettanti. I direttori di gara hanno a... ► pordenonetoday.it

Caso Garlasco, Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi

Caso Garlasco, Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi

(Adnkronos) – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il giovane indagato per l'om... ► periodicodaily.com

Eddington: il Covid, i guru, il complottismo. Il caos noioso di Ari Aster

Eddington: il Covid, i guru, il complottismo. Il caos noioso di Ari Aster

Ari Aster, ma che succede? Voce sorprendente e anticonvenzionale della nuova generazione di cineast... ► panorama.it

A Fossacesia torna la Festa dell

A Fossacesia torna la Festa dell'uva e del vino dopo l'interruzione per pioggia: il programma

Dopo l’interruzione causata dalla pioggia il 5 ottobre, Fossacesia si prepara a vivere un'entusias... ► chietitoday.it

Falsi messaggi per Sms, l'Asl Tse invita all'attenzione su possibili numeri truffa

Falsi messaggi per Sms, l’Asl Tse invita all’attenzione su possibili numeri truffa

L'Azienda Usl Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messa... ► arezzonotizie.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17 10 2025 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17 10 2025 ore 17:25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della re... ► romadailynews.it

Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu: sfida quasi inedita tra i due tecnici, con un solo precedente!

Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu: sfida quasi inedita tra i due tecnici, con un solo precedente!

di Redazione Inter News 24Roma Inter, sfida quasi inedita tra i due tecnici. Un solo precedente e tu... ► internews24.com

Partono rilievi su strada e riprese aeree per realizzare il modello 3D della città

Partono rilievi su strada e riprese aeree per realizzare il modello 3D della città

Piacenza compie un nuovo passo verso la costruzione del suo Gemello Digitale, la piattaforma tridi... ► ilpiacenza.it

Irpef, sanità e casa. Cosa contiene la quarta manovra Meloni

Irpef, sanità e casa. Cosa contiene la quarta manovra Meloni

Mini taglio sull’Irpef, esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee entro un limite di valore... ► formiche.net

"Qualcosa che brilla": Michela Marzano dà voce ai silenzi della Generazione Z

“Qualcosa che brilla”: Michela Marzano dà voce ai silenzi della Generazione Z

L'adolescenza è sempre stata "sconcertante" per gli adulti che non si ricordano che adolescenti so... ► modenatoday.it

Al parco della Terramara si scoprono le antiche rotte dell'ambra

Al parco della Terramara si scoprono le antiche rotte dell'ambra

Una domenica dedicata a una delle materie più affascinanti della preistoria: l’ambra, con il suo c... ► modenatoday.it

"Re medievali e Cosacchi". La lezioni di Putin e la rabbia di Trump: cosa è successo davvero in Alaska

"Re medievali e Cosacchi". La lezioni di Putin e la rabbia di Trump: cosa è successo davvero in Alaska

Quando Donald Trump è atterrato ad Anchorage per incontrare Vladimir Putin ad agosto, l’obiettivo d... ► ilgiornale.it

Attentato al giornalista Ranucci, solidarietà dal Cdr di Citynews e dall'ordine dei giornalisti d'Abruzzo

Attentato al giornalista Ranucci, solidarietà dal Cdr di Citynews e dall'ordine dei giornalisti d'Abruzzo

Il Comitato di redazione dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrid... ► chietitoday.it

Roma, Champions e Napoli: Inter, piani e turnover di Chivu per un'ottobrata di fuoco

Roma, Champions e Napoli: Inter, piani e turnover di Chivu per un'ottobrata di fuoco

Il mini-ciclo alla ripresa, per i nerazzurri, sarà terribile. Così come quello che arriverà poi anch... ► gazzetta.it

Trasporto urbano, Mastella alla Regione: "Subentro Air a gennaio 2026, evitare ritardi"

Trasporto urbano, Mastella alla Regione: “Subentro Air a gennaio 2026, evitare ritardi”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il subentro di Air come gestore unico nel trasporto urbano a Benev... ► anteprima24.it

Irama torna con Circo, il racconto intenso di una caduta sotto i riflettori.

Irama torna con Circo, il racconto intenso di una caduta sotto i riflettori.

Irama fa il suo ritorno con il nuovo brano Circo, pubblicato oggi il 17 ottobre 2025, che segna un ... ► mondou.it

Inaugurato l

Inaugurato l'asilo nido comunale Ape Maia in piazza Carafa: può ospitare fino a 36 bambini, iscrizioni ancora aperte [FOTO]

Taglio del nastro, nella mattinata di venerdì 17 ottobre, dell'asilo nido Ape Maia, in piazza Cara... ► chietitoday.it

Acqua Geraci al fianco di Save the Children per il diritto all

Acqua Geraci al fianco di Save the Children per il diritto all'istruzione e la tutela dei bambini in Etiopia

Acqua Geraci rinnova il suo impegno a favore della solidarietà internazionale sostenendo il Proget... ► palermotoday.it

Milan Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie

Milan Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie

Pioli torna a San Siro per Milan-Fiorentina e ritrova molti suoi vecchi giocatori. Di questi, ce ne ... ► pianetamilan.it

Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show

Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show

Per anni la sua carriera televisiva è stata legata a “Please, Don’t Go”, un periodo fatto di luci ... ► tivvusia.it

"Cacciati, fuori". Caos nella Famiglia reale, la mossa di William e Kate: interviene re Carlo

“Cacciati, fuori”. Caos nella Famiglia reale, la mossa di William e Kate: interviene re Carlo

Non c’è mai pace per la famiglia reale britannica. A pochi mesi dalle preoccupazioni per la salute ... ► caffeinamagazine.it

"Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti": scheda progettuale entro il 20 novembre. NOTA

“Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti”: scheda progettuale entro il 20 novembre. NOTA

Torna il Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti, giunto alla sua quarta ... ► orizzontescuola.it

Addio ad Ace Frehley: il chitarrista dei Kiss muore a 74 anni dopo un'emorragia cerebrale, rock in lutto

Addio ad Ace Frehley: il chitarrista dei Kiss muore a 74 anni dopo un’emorragia cerebrale, rock in lutto

Il dramma in studio Una caduta nello studio di registrazione del New Jersey si è trasformata in ... ► notizieaudaci.it

Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di

Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di 'Una pallottola spuntata'

Los Angeles, 17 ott. - (Adnkronos) - Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienz... ► iltempo.it

In biblioteca inaugurata la "Sala delle Donne": un progetto del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio

In biblioteca inaugurata la “Sala delle Donne”: un progetto del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio

Rimini celebra le sue protagoniste con l’inaugurazione della “Sala delle Donne”, un progetto promo... ► riminitoday.it

Andrea Sempio cambia avvocato: spunta un nome, dissequestro per Venditti: 'La giustizia non è spettacolo'

Andrea Sempio cambia avvocato: spunta un nome, dissequestro per Venditti: ‘La giustizia non è spettacolo’

Andrea Sempio volta pagina: l’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli sul nuovo legale Andrea Sempi... ► notizieaudaci.it

Influenza, in Giappone è già epidemia: tornano le mascherine. A rischio anche l'Europa

Influenza, in Giappone è già epidemia: tornano le mascherine. A rischio anche l'Europa

Il virus H3N2 si sta diffondendo con ben 5 settimane di anticipo rispetto al previsto, e questo preo... ► gazzetta.it