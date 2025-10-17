Giovanni Lindo Ferretti ad Andrea Scanzi | Un ritorno dei CSI? È nell’aria Possibile un tour nell’estate 2026
Nel corso del festival “ Degustare libri ” tenutosi il 5 ottobre 2025 a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, in occasione dei 25 anni della casa editrice Aliberti, Andrea Scanzi ha intervistato l’ex leader dei Cccp, Giovanni Lindo Ferretti. Tra punk, politica, memoria e il rinnovato sguardo su se stesso, il cantautore ha rivelato: “Se i CSI penseranno di risalire sul palco io ci sono e volentieri. Non si è ancora deciso niente però è qualcosa che sta nell’aria. “e questa cosa succederà, succederà nell’estate prossima con una serie di concerti” riprese video di Martina Falcucci Chinca L'articolo Giovanni Lindo Ferretti ad Andrea Scanzi: “Un ritorno dei CSI? È nell’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
