Giovani in viaggio tra l' italia e il mondo | a Villa Lascaris le nuove storie di chi parte e di chi resta

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani italiani vanno, i ragazzi di nuova generazione restano. Nell’ambito della mostra fotografica multimediale “Memoria e Accoglienza – Storie di mondi in cammino”, in corso a Villa Lascaris fino al 26 ottobre, lo spazio talk di domenica 19 ottobre, dalle ore 16.00 nella Citroniera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

