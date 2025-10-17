Giovani autori lavori indipendenti e ambiente | torna il ' Ferrara Film Corto Festival'
Il Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ si prepara ad accogliere la sua ottava edizione. L'obiettivo primario della manifestazione è quello di esplorare il tema dell'ambiente in tutte le sue sfaccettature e connotazioni, non limitandosi al discorso relativo al cambiamento climatico, ma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cinema Astra, Modena Domenica 19 ottobre ore 18,30 Ingresso libero Giovani autori presentano sul grande schermo l’anteprima delle loro opere realizzate durante il corso “Animazione 3D e VFX con software open source Blender”, promosso da Dem - facebook.com Vai su Facebook
I giovani impegnati in lavori manuali - La giunta comunale ha formalizzato l’adesione del Comune al progetto "Ci sto? Da ilrestodelcarlino.it