Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di grande tensione questa mattina a Nusco. Intorno alle 6:30, un giovane di origine straniera è stato rinvenuto privo di sensi e in una pozza di sangue sotto la pensilina dell’autobus nella zona Scalo Nusco. Accanto a lui, alcune valigie: segno che forse si stava spostando o era appena arrivato. A dare l’allarme è stato un autista dell’Air, che, notata la scena, ha fermato immediatamente il mezzo e ha richiesto i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della locale stazione. Il ragazzo, che presentava gravi ferite, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovane trovato in fin di vita sotto una pensilina all’alba