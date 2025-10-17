Giovane donna minaccia di lanciarsi da un palazzo | la polizia la convince a desistere
Stamattina, sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, la polizia di Stato ha salvato una giovane donna che minacciava di lanciarsi da una finestra al quarto piano di un palazzo nei pressi della Villa Comunale.Dopo numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa della questura, il personale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
