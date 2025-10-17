Giornata nazionale dell' Ordine di Malta
Si svolgerà il 18 ottobre la Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta con iniziative simultanee su tutto il territorio nazionale. L’evento annuale vede quest’anno protagoniste 34 piazze italiane in un'iniziativa di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell'antica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Messina. Giornata nazionale dell’Ordine di Malta a piazza Duomo - Appuntamento sabato 18 ottobre per presentare i progetti locali e offrire servizi informativi e di screening sanitario gratuito ... Secondo tempostretto.it
