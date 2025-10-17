I l 18 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Menopausa, un appuntamento promosso dalla Società Internazionale della Menopausa (IMS) per sensibilizzare le donne e la società su una fase della vita ancora troppo spesso circondata da silenzi, paure e luoghi comuni. Abbiamo raccolto i messaggi di quattro ginecologhe tra le più influenti in Italia, che da anni lavorano per restituire alla menopausa la sua dignità e il suo significato profondo: Rossella Nappi, Cinzia Polo, Monica Calcagni e Raffaela Di Pace. Quattro voci, quattro sguardi diversi ma uniti da un filo comune: la menopausa non è una fine, ma una trasformazione consapevole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata mondiale della Menopausa: il messaggio alle donne delle 4 ginecologhe più influenti