Giornata menopausa Di Carlo Sim | Donne over 50 una risorsa per il Paese

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Sono il 25% della popolazione italiana, stile di vita corretto prima forma di medicina preventiva’ Roma, 17 ott. (Adnkronos) - La menopausa è “un argomento importantissimo. Le donne over 50 sono circa un quarto della popolazione italiana, e sono una risorsa sociale straordinaria. Certo, ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

giornata menopausa di carlo sim donne over 50 una risorsa per il paese

© Ilgiornaleditalia.it - Giornata menopausa, Di Carlo (Sim): "Donne over 50 una risorsa per il Paese"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata menopausa carlo simGiornata menopausa, Di Carlo (Sim): "Donne over 50 una risorsa per il Paese" - Le donne over 50 sono circa un quarto della popolazione italiana, e sono una risorsa sociale straordinaria. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Asl Avellino e Onda insieme per Giornata menopausa - diagnostici e informativi per le donne che vivono il periodo della menopausa sono stati promossi dalla Asl di Avellino in occasione, dopodomani, della Giornata mondiale della ... Riporta ansa.it

Menopausa, ritrovare un nuovo equilibrio è possibile: ecco come - Di fatto la sintomatologia ad essa associata colpisce la maggior parte delle donne, con i disturbi del sonno (76 per cento), le vampate di calore o sudorazione eccessiva (73 per cento) e la stanchezza ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Menopausa Carlo Sim