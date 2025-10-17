Giornata menopausa Di Carlo Sim | Donne over 50 una risorsa per il Paese

‘Sono il 25% della popolazione italiana, stile di vita corretto prima forma di medicina preventiva’ Roma, 17 ott. (Adnkronos) - La menopausa è “un argomento importantissimo. Le donne over 50 sono circa un quarto della popolazione italiana, e sono una risorsa sociale straordinaria. Certo, ques. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giornata menopausa, Di Carlo (Sim): "Donne over 50 una risorsa per il Paese"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione della Giornata Mondiale della #menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la #Ginecologia e #Ostetricia dell’Aou di Cagliari ha aderito all’iniziativa promossa dalla @FondazioneOnda con #visite gratuite su prenotazione insieme alla dottoressa Stef - X Vai su X

In occasione della Giornata Mondiale della #menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la #Ginecologia e #Ostetricia dell’Aou di Cagliari ha aderito all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda con #visite gratuite su prenotazione rivolte alle #donne in menop - facebook.com Vai su Facebook

Giornata menopausa, Di Carlo (Sim): "Donne over 50 una risorsa per il Paese" - Le donne over 50 sono circa un quarto della popolazione italiana, e sono una risorsa sociale straordinaria. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Asl Avellino e Onda insieme per Giornata menopausa - diagnostici e informativi per le donne che vivono il periodo della menopausa sono stati promossi dalla Asl di Avellino in occasione, dopodomani, della Giornata mondiale della ... Riporta ansa.it

Menopausa, ritrovare un nuovo equilibrio è possibile: ecco come - Di fatto la sintomatologia ad essa associata colpisce la maggior parte delle donne, con i disturbi del sonno (76 per cento), le vampate di calore o sudorazione eccessiva (73 per cento) e la stanchezza ... Riporta repubblica.it