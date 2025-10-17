Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà oltre un milione di minori in povertà assoluta
In occasione del 17 ottobre, Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, la Fondazione l’Albero della Vita richiama l’attenzione sui numeri legati alla povertà in Italia, con un focus particolare sull’impatto che questa ha sull’infanzia e sulle opportunità educative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
