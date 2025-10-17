Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà | l’UNICEF richiama l’urgenza di agire per i bambini

Quasi un miliardo di bambini nel mondo vive in povertà multidimensionale: l’UNICEF lancia un appello per azioni urgenti e strutturali.. 17 ottobre 2025 – “ Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà, ricordiamo che a livello globale, quasi un miliardo di bambini vive in condizioni di povertà multidimensionale e oltre 300 milioni di bambini vivono in condizioni di estrema povertà, lottando per sopravvivere con meno di 2,15 dollari al giorno, mentre oltre 800 milioni di bambini sopravvivono con meno di 3,65 dollari al giorno.” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

