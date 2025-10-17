Giornata internazionale per l' eliminazione della povertà in Umbria l' incidenza tra i minori è del 18.6%
In Umbria, l’incidenza della povertà assoluta tra i minori è pari a circa il 12%, mentre quella della povertà relativa raggiunge circa il 18,6%, un dato sotto la media nazionale ma in forte aumento rispetto all’anno precedente. Questi i dati diffusi dalla Fondazione Albero della Vita in occasione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
