Giornata internazionale per l' eliminazione della povertà in Umbria l' incidenza tra i minori è del 18.6%

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, l’incidenza della povertà assoluta tra i minori è pari a circa il 12%, mentre quella della povertà relativa raggiunge circa il 18,6%, un dato sotto la media nazionale ma in forte aumento rispetto all’anno precedente. Questi i dati diffusi dalla Fondazione Albero della Vita in occasione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

giornata internazionale eliminazione povert224Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, 7 donne su 10 non lasciano il partner violento per timore di restare senza casa - Lo segnala un’indagine condotta dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini insieme alla Fondazione Asilo Mariuccia. Come scrive vanityfair.it

giornata internazionale eliminazione povert224Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà: 17 ottobre - Accadde oggi: La mancanza di accesso a risorse essenziali limita lo sviluppo umano e perpetua cicli di diseguaglianza ... Da lapressa.it

giornata internazionale eliminazione povert224Giornata per l’eliminazione della povertà: la sua importanza - Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà: un richiamo alla responsabilità collettiva di costruire una società più equa e solidale ... Come scrive interris.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Eliminazione Povert224