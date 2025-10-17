Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà 7 donne su 10 non lasciano il partner violento per timore di restare senza casa

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo segnala un’indagine condotta dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini insieme alla Fondazione Asilo Mariuccia. L’autonomia economica svolge un ruolo fondamentale nel percorso di uscita dalla relazione violenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

