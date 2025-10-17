Giornata di sciopero all' Electrolux Cgil e Uil | Disattesi a Forlì gli accordi presi a livello nazionale

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero all'Electrolux nella giornata di oggi, venerdì: per l'intera giornata quello proclamato dalla Fiom-Cgil e di 4 ore quello invece indetto in contemporanea dalla Uilm-Uil. La Uilm Uil di Forlì, insieme alla Rsu Uilm dello stabilimento di viale Bologna, aveva proclamato quattro ore di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

