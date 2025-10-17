Giornata di prevenzione contro l' ictus cerebrale | Importante riconoscere fattori di rischio e sintomi

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla lotta contro l'ictus cerebrale. Il 26 di ottobre, mese dedicato dalla World stroke organization, l'associazione no profit Alice Palermo Ovest, costituita da operatori sanitari e pazienti, svolgerà un'iniziativa di screening per il rischio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

LA SALUTE IN PIAZZA’ - GIORNATA DI PREVENZIONE Sabato 18 OTTOBRE 2025 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 Marcianise – Piazza Carità presso la sede del Distretto Sanitario 16 La #prevenzione ha un ruolo fondamentale ai fini della riduzione dell’in - facebook.com Vai su Facebook

“Musica è Salute”: concerto e prevenzione contro l’ictus all’Auditorium Bonvesin di Legnano - e il Corpo Bandistico Legnanese per sensibilizzare sul tema dell’ictus cerebrale ... Si legge su legnanonews.com

Ictus, 690 cittadini alla giornata di prevenzione della Asl di Rieti - Neurologia: “È dimostrato che attraverso pochi accertamenti clinici ‘di routine’ e un più corretto stile di vita, è possibile prevenire l'80 per ... Segnala quotidianosanita.it

San Benedetto, screening gratuito per la prevenzione dell’Ictus domenica 19 ottobre - SAN BENEDETTO – In occasione della giornata mondiale dell’Ictus Cerebrale, che si celebra il 29 ottobre, l’associazione A. Riporta rivieraoggi.it