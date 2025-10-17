Giornata delle Ville Venete il 18 e 19 ottobre un viaggio tra nobili dimore | come partecipare all'evento

Il 18 e il 19 ottobre torna la Giornata delle Ville Venete, la manifestazione che apre le porte di oltre 100 dimore venete e friulane. In quest'occasione, saranno disponibili più di 150 attività, tra degustazioni, visite guidate e concerti. Ecco in cosa consiste e come iscriversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giornata delle Ville Venete, 18 e 19 ottobre 2025, un #viaggio tra eleganza, storia e colori d’autunno nelle ville di #Veneto e Friuli-Venezia Giulia https://siviaggia.it/notizie/giornata-ville-venete-2025/559510/… @TurismoVeneto @VisitFVG - X Vai su X

GIORNATA DELLE VILLE VENETE 18-19 Ottobre 2025 “Il restauro timido di una Villa di Andrea Palladio" Sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00-16:30 Consentito l'accesso ai non addetti ai lavori Info: https://www.giornatavillevenete.it/esperienze/villa-forni-cer - facebook.com Vai su Facebook

Giornata delle Ville Venete 2025: weekend di esperienze tra arte, natura e gusto - Il 18 e 19 ottobre 2025 torna la Giornata delle Ville Venete, l’evento diffuso che apre al pubblico oltre cento dimore storiche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo veraclasse.it

Giornata delle Ville Venete 2025: l'evento di ottobre per riscoprire il patrimonio nascosto - 19 ottobre 2025 in Veneto e Friuli Venezia Giulia: visite guidate, degustazioni e attività nelle dimore storiche di Pordenone e Udine. Si legge su girofvg.com

Ville Venete aperte al pubblico: esperienze tra natura, arte e storia - Il 18 e 19 ottobre, oltre 180 esperienze tra visite guidate, percorsi nei giardini storici, degustazioni e attività immersive ... metropolitano.it scrive