Giornalismo solidarietà a Sigfrido Ranucci dal Cdr di Citynews
Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La solidarietà piena e profonda a @SigfridoRanucci e a @reportrai3. senza dimenticare che i vigliacchi che stanotte hanno compiuto l’attentato contro Sigfrido hanno coinvolto la sua famiglia, la sua vita, pubblica e privata. Minare la credibilità del giornalismo l - X Vai su X
Alanews - video e giornalismo. . Migliaia in piazza a Milano per la Freedom Flotilla e in solidarietà con Gaza. Tra cori, striscioni e blocchi al traffico, il corteo ha attraversato la città gridando “Palestina libera” #freedomflotilla #gaza #milano #cronaca #news - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà a Sigfrido Ranucci: "L'attacco alla sua persona colpisce tutto il giornalismo libero" - Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre ... Secondo udinetoday.it
La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa d ... Si legge su wired.it
Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci - – L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci bersaglio del grave attentato intimidatorio avvenuto davanti alla sua abitazione. Si legge su corrierepeligno.it