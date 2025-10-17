Giorgio Armani il manager torinese Giuseppe Marsocci nominato amministratore delegato

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marsocci, 61 anni, laureato in Economia e Commercio all’università di Torino, è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, al contempo è entrato nel Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani SpA. Il dirigente torinese vanta un’esperienza internazionale di oltre 35 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

