Giorgio Armani il manager torinese Giuseppe Marsocci nominato amministratore delegato
Giuseppe Marsocci, 61 anni, laureato in Economia e Commercio all’università di Torino, è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, al contempo è entrato nel Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani SpA. Il dirigente torinese vanta un’esperienza internazionale di oltre 35 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
