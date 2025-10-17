Giorgia Meloni attacca Landini per il suo cortigiana ma sorride al maschilismo di Trump

Il segretario della Cgil critica la presidente del Consiglio per servilismo, ma lei sceglie di indignarsi per il significato sessista di una parola. Questo vittimismo mediatico è la conferma dell'uso strumentale di argomenti femministi: la leader di Fratelli d'Italia non si ribella mai verso chi sta sopra, attacca sempre e solo chi sta sotto. Ed è proprio per questo che il patriarcato la tollera, e anzi la esalta. 🔗 Leggi su Fanpage.it