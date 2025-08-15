Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
«Qualità eccellente ma rese sotto le attese»: chiusa la campagna del pomodoro da industria
Cade e batte violentemente la testa. Cinquantenne portata nella sala emergenze di Torrette
La scaletta del concerto di Lady Gaga a Milano: quali canzoni per le uniche date italiane del Mayhem Ball Tour ilgiorno.it
Attentato a Ranucci, Mascia: «Atto grave e violento». Il Cdr di Citynews: «Il suo lavoro spaventa» ilgiorno.it
Traffico Lazio del 17-10-2025 ore 17:30 romadailynews.it
Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show tivvusia.it
Nuove nomine in Diocesi: don Frazzani parroco a Bardi, don Lezoli a Compiano
Su decisione della Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Frazzani è stato nominato parroco de... ► ilpiacenza.it
Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi di Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi»
Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter per parlare degl... ► ilnapolista.it
Lo spettacolo "7 spose per 7 fratelli" apre la Stagione di Prosa del Toniolo
Grande apertura di Stagione con il musical 7 spose per 7 fratelli: dal 21 al 26 ottobre una nuova ... ► veneziatoday.it
«La menano di più per 'Splendida Cornice' o per 'Il Collegio'»: Andrea Maggi risponde all'ironia di Geppi Cucciari
«Qui c'è di nuovo uno degli errori fissi qua dentro, che vorrei condividere. Uno degli errori più ... ► pordenonetoday.it
Calciomercato Cagliari, Juve in pressing per Palestra. Ostacoli già a gennaio? Le ultime
Calciomercato Cagliari: il futuro di Palestra infiamma il mercato, Juve e big europee alla finestra... ► calcionews24.com
Sky Up The Edit, al via la quarta edizione: il tema protagonista è il rispetto
Alla presentazione ha partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Abbiamo... ► gazzetta.it
“Può arrivare in Italia”. L’allarme di Bassetti dopo l’allerta sanitaria e l’epidemia nel paese
Il Giappone si trova nel pieno di un’allerta sanitaria che sta attirando l’attenzione internazional... ► caffeinamagazine.it
Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre
Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre Questa sera, venerdì... ► tpi.it
Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega: «Ecco cosa ho preso da lui, ho cercato di fare mia la sua idea di gioco»
di Redazione Inter News 24Gasperini un maestro per Chivu, il tecnico dell’Inter spiega l’influenza d... ► internews24.com
Infortunio Bremer, il brasiliano ha già in mente il ritorno in campo: «Un passo avanti». Ha aggiornato così i tifosi sulle sue condizioni – FOTO
di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, il brasiliano ha voluto aggiornare i tifosi sulle sue ... ► juventusnews24.com
Concorso PNRR 3, gli aspetti da chiarire per una corretta compilazione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 20 ottobre alle 15:30
Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’inf... ► orizzontescuola.it
Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia. Tutti i dettagli verso la prossima sfida dei bianconeri di Tudor
di Redazione JuventusNews24Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia, valido per la ... ► juventusnews24.com
Nuovo direttore per il 118, il Coas Medici chiede l'annullamento del bando: “Accertata l’illegittimità”
Il Coas Medici Dirigenti Sicilia ha formalmente richiesto all’assessorato Regionale della Salute l... ► messinatoday.it
Menu d’Autunno, Weekend 18 e 19 ottobre – per una cena tra amici o solo in coppia!
Il primo freddo d’autunno è arrivato. Le giornate si accorciano, la luce si fa più morbida e l’aria... ► mondou.it
Spreco di cibo: 130 kg di cibo buttati a persona ci costano 132 miliardi di euro
Eurostat ha pubblicato i dati in merito allo spreco di cibo nell’Unione Europea. Nel 2023 sono... ► quifinanza.it
Frabotta confessa: «Quella volta che Cristiano Ronaldo strappò l’erba dal campo e la masticò. Ecco cosa mi disse Dybala prima di entrare…»
di Redazione JuventusNews24Frabotta, ex terzino della Juventus, ha fatto questa confessione su Crist... ► juventusnews24.com
Levante torna con “Dell’amore – Club Tour 2026”: le date
MILANO – A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona d... ► lopinionista.it
Bivacca dentro un camper, fermato dai Carabinieri e arrestato
Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno tratto i... ► modenatoday.it
Michela Moioli: “Non serve spingere ora, ma arrivare pronti a febbraio. Devo gestire gli acciacchi”
Mancano ormai meno di quattro mesi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e la stagion... ► oasport.it
Pressione alta, malattie renali e obesità: all'IRCCS San Raffaele di Roma il summit europeo sull'ipertensione
“Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro del San Raffaele, dell’Aldosterone Council e... ► liberoquotidiano.it
Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla
Ancora loro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la sesta volta nel 2025, la second... ► lettera43.it
La scaletta del concerto di Lady Gaga a Milano: quali canzoni per le uniche date italiane del Mayhem Ball Tour
Milano, 17 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato: Milano si prepara per uno dei live più... ► ilgiorno.it
Traffico Lazio del 17 10 2025 ore 17:30
luce verde Lazio ritrovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 firenze-roma tra Po... ► romadailynews.it
Vieira: «Frustrati per i punti mancanti. Neres doveva essere espulso a Napoli»
Una sconfitta, quella maturata a Napoli, che non deve essere andata particolarmente giù a Patrick V... ► ilnapolista.it
Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano
Carlo e Camilla, che erano stati in Vaticano a aprile poco prima della morte di papa Francesco, torn... ► lettera43.it
Furto nella gioielleria “Rosy Jewels” a Mugnano: ladri in fuga con monili e orologi
Ancora ladri scatenati nell’area nord di Napoli. Nella notte si è consumato un furto ai danni della... ► teleclubitalia.it
In Calabria oltre un minore su tre vive in condizioni di povertà: dato più alto d’Italia
Ricorre oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà inaugurata dall’Onu. L’ob... ► reggiotoday.it
Due bambini si sentono male a scuola nel Milanese, ricoverati in ospedale: chiuso l’edificio, ipotesi fuga di gas
La scuola primaria di Gaggiano (Milano) è stata evacuata verso le 12.30 di oggi, venerdì 17 ottobre... ► fanpage.it
Delitto Garlasco, Sempio sceglie avvocato Cataliotti: difese Vanna Marchi
Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha scelto Liborio Cataliotti come nuov... ► lapresse.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews
Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima... ► latinatoday.it
Personale ATA nelle piccole isole: arriva il bonus disagio
Il riconoscimento economico per il disagio sarà finalmente esteso anche al personale ATA in serviz... ► scuolalink.it
Piemove, oltre 54mila adesione degli studenti
Grande successo per il progetto Piemove, la tessera che permette agli studenti under 26 di viaggia... ► novaratoday.it
Kevin Federline: “Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli”
Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima... ► fanpage.it
BARBARA D’URSO FULMINA MARCELLA BELLA CHE PARLA DI VOTI DATI A CASO DALLA GIURIA
Un’immagine che è diventata virale. Ballando Segreto, il backstage di Ballando con le Stelle in on... ► bubinoblog
Sky TG24 Live In Roma, Landini: "Meloni 'cortigiana'? Non strumentalizziamo parole". LIVE
Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L... ► tg24.sky.it
Sferra un pugno all'avversario e insulta l'arbitro: quattro giornate di squalifica a un calciatore
Pugni, insulti e molto altro in questa settimana di calcio dilettanti. I direttori di gara hanno a... ► pordenonetoday.it
Caso Garlasco, Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi
(Adnkronos) – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il giovane indagato per l'om... ► periodicodaily.com
Eddington: il Covid, i guru, il complottismo. Il caos noioso di Ari Aster
Ari Aster, ma che succede? Voce sorprendente e anticonvenzionale della nuova generazione di cineast... ► panorama.it
A Fossacesia torna la Festa dell'uva e del vino dopo l'interruzione per pioggia: il programma
Dopo l’interruzione causata dalla pioggia il 5 ottobre, Fossacesia si prepara a vivere un'entusias... ► chietitoday.it
Falsi messaggi per Sms, l’Asl Tse invita all’attenzione su possibili numeri truffa
L'Azienda Usl Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messa... ► arezzonotizie.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 17 10 2025 ore 17:25
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della re... ► romadailynews.it
Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu: sfida quasi inedita tra i due tecnici, con un solo precedente!
di Redazione Inter News 24Roma Inter, sfida quasi inedita tra i due tecnici. Un solo precedente e tu... ► internews24.com
Partono rilievi su strada e riprese aeree per realizzare il modello 3D della città
Piacenza compie un nuovo passo verso la costruzione del suo Gemello Digitale, la piattaforma tridi... ► ilpiacenza.it
Irpef, sanità e casa. Cosa contiene la quarta manovra Meloni
Mini taglio sull’Irpef, esclusione della prima casa dal calcolo dell’Isee entro un limite di valore... ► formiche.net
“Qualcosa che brilla”: Michela Marzano dà voce ai silenzi della Generazione Z
L'adolescenza è sempre stata "sconcertante" per gli adulti che non si ricordano che adolescenti so... ► modenatoday.it
Al parco della Terramara si scoprono le antiche rotte dell'ambra
Una domenica dedicata a una delle materie più affascinanti della preistoria: l’ambra, con il suo c... ► modenatoday.it
"Re medievali e Cosacchi". La lezioni di Putin e la rabbia di Trump: cosa è successo davvero in Alaska
Quando Donald Trump è atterrato ad Anchorage per incontrare Vladimir Putin ad agosto, l’obiettivo d... ► ilgiornale.it
Attentato al giornalista Ranucci, solidarietà dal Cdr di Citynews e dall'ordine dei giornalisti d'Abruzzo
Il Comitato di redazione dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrid... ► chietitoday.it
Roma, Champions e Napoli: Inter, piani e turnover di Chivu per un'ottobrata di fuoco
Il mini-ciclo alla ripresa, per i nerazzurri, sarà terribile. Così come quello che arriverà poi anch... ► gazzetta.it
Trasporto urbano, Mastella alla Regione: “Subentro Air a gennaio 2026, evitare ritardi”
Tempo di lettura: < 1 minuto“Il subentro di Air come gestore unico nel trasporto urbano a Benev... ► anteprima24.it
Irama torna con Circo, il racconto intenso di una caduta sotto i riflettori.
Irama fa il suo ritorno con il nuovo brano Circo, pubblicato oggi il 17 ottobre 2025, che segna un ... ► mondou.it
Inaugurato l'asilo nido comunale Ape Maia in piazza Carafa: può ospitare fino a 36 bambini, iscrizioni ancora aperte [FOTO]
Taglio del nastro, nella mattinata di venerdì 17 ottobre, dell'asilo nido Ape Maia, in piazza Cara... ► chietitoday.it
Acqua Geraci al fianco di Save the Children per il diritto all'istruzione e la tutela dei bambini in Etiopia
Acqua Geraci rinnova il suo impegno a favore della solidarietà internazionale sostenendo il Proget... ► palermotoday.it
Milan Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie
Pioli torna a San Siro per Milan-Fiorentina e ritrova molti suoi vecchi giocatori. Di questi, ce ne ... ► pianetamilan.it
Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show
Per anni la sua carriera televisiva è stata legata a “Please, Don’t Go”, un periodo fatto di luci ... ► tivvusia.it
“Cacciati, fuori”. Caos nella Famiglia reale, la mossa di William e Kate: interviene re Carlo
Non c’è mai pace per la famiglia reale britannica. A pochi mesi dalle preoccupazioni per la salute ... ► caffeinamagazine.it
“Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti”: scheda progettuale entro il 20 novembre. NOTA
Torna il Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti, giunto alla sua quarta ... ► orizzontescuola.it
Addio ad Ace Frehley: il chitarrista dei Kiss muore a 74 anni dopo un’emorragia cerebrale, rock in lutto
Il dramma in studio Una caduta nello studio di registrazione del New Jersey si è trasformata in ... ► notizieaudaci.it
Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di 'Una pallottola spuntata'
Los Angeles, 17 ott. - (Adnkronos) - Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienz... ► iltempo.it
In biblioteca inaugurata la “Sala delle Donne”: un progetto del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio
Rimini celebra le sue protagoniste con l’inaugurazione della “Sala delle Donne”, un progetto promo... ► riminitoday.it
Andrea Sempio cambia avvocato: spunta un nome, dissequestro per Venditti: ‘La giustizia non è spettacolo’
Andrea Sempio volta pagina: l’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli sul nuovo legale Andrea Sempi... ► notizieaudaci.it
Influenza, in Giappone è già epidemia: tornano le mascherine. A rischio anche l'Europa
Il virus H3N2 si sta diffondendo con ben 5 settimane di anticipo rispetto al previsto, e questo preo... ► gazzetta.it