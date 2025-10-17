Giorgetti a cronisti | Scusate non sono in formissima sono appena atterrato da Washington – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Scusate non sono in formissima, sono appena atterrato da Washington e quindi non sono lucidissimo", lo ha detto il Ministro Giorgetti ai cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla Manovra. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

