Giorgetti a cronisti | Scusate non sono in formissima sono appena atterrato da Washington – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Scusate non sono in formissima, sono appena atterrato da Washington e quindi non sono lucidissimo", lo ha detto il Ministro Giorgetti ai cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla Manovra. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giorgetti cronisti scusate sonoGiorgetti a cronisti: Scusate non sono in formissima, sono appena atterrato da Washington - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Scusate non sono in formissima, sono appena atterrato da Washington e quindi non sono lucidissimo", lo ha detto il Ministro Giorgetti ai cronisti in conferenza ... Da la7.it

***Manovra: Giorgetti, prelievo a banche? Sono valutazioni politiche, aspettiamo quadro - "Noi stiamo razionalizzando la spesa il piu' possibile per ridurre le tasse il piu' possibile. ilsole24ore.com scrive

Giorgetti: “Taglio Irpef e rottamazione cartelle sono un obiettivo, ma seguiremo priorità” - “Il nostro obiettivo è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità". Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Cronisti Scusate Sono