Giordano Ranucci e l' attentato al papà Sigfrido ammissione del figlio | Alcune persone non gli vogliono bene

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attentato contro Sigfrido Ranucci, la famiglia non si lascia intimorire. Il figlio Giordano: "Siamo consapevoli che qualcuno non gli vuole bene". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giordano ranucci e l attentato al pap224 sigfrido ammissione del figlio alcune persone non gli vogliono bene

© Notizie.virgilio.it - Giordano Ranucci e l'attentato al papà Sigfrido, ammissione del figlio: "Alcune persone non gli vogliono bene"

Altri contenuti sullo stesso argomento

giordano ranucci attentato pap224Giordano Ranucci, il figlio di Sigfrido, dopo l'attentato al conduttore di Report: "Sono consapevole che ci sono persone che non vogliono bene a papà" - Gli onori sono il riconoscimento e la stima di tantissima gente, gli oneri che devi stare sempre con gli occhi aperti e sei consapevole che ci ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Giordano Ranucci Attentato Pap224