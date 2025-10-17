Giordano Ranucci e l' attentato al papà Sigfrido ammissione del figlio | Alcune persone non gli vogliono bene

Attentato contro Sigfrido Ranucci, la famiglia non si lascia intimorire. Il figlio Giordano: "Siamo consapevoli che qualcuno non gli vuole bene". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giordano Ranucci e l'attentato al papà Sigfrido, ammissione del figlio: "Alcune persone non gli vogliono bene"

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ⤵ - facebook.com Vai su Facebook

Giordano Ranucci, il figlio di Sigfrido, dopo l'attentato al conduttore di Report: "Sono consapevole che ci sono persone che non vogliono bene a papà" - Gli onori sono il riconoscimento e la stima di tantissima gente, gli oneri che devi stare sempre con gli occhi aperti e sei consapevole che ci ... Come scrive tg.la7.it