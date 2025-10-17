Giocare per crescere | al Campidoglio un evento che parla ai bambini e agli adulti

Il 20 ottobre, il Campidoglio si trasformerà nel parco giochi più intelligente di Roma. Nella storica Sala della Protomoteca, luogo solitamente dedicato a incontri istituzionali, si terrà il seminario “Il gioco è una cosa seria”, una giornata interamente dedicata al gioco come strumento educativo, terapeutico e di crescita. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Studio e Ricerca sulla Visione con il Patrocinio del Comune . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

