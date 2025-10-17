Giocare per crescere | al Campidoglio un evento che parla ai bambini e agli adulti

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 ottobre, il Campidoglio si trasformerà nel parco giochi più intelligente di Roma. Nella storica Sala della Protomoteca, luogo solitamente dedicato a incontri istituzionali, si terrà il seminario “Il gioco è una cosa seria”, una giornata interamente dedicata al gioco come strumento educativo, terapeutico e di crescita. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Studio e Ricerca sulla Visione con il Patrocinio del Comune . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

giocare per crescere al campidoglio un evento che parla ai bambini e agli adulti

© Lidentita.it - Giocare per crescere: al Campidoglio un evento che parla ai bambini (e agli adulti)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giocare crescere campidoglio eventoIl Gioco è una cosa seria. Evento gratuito al Campidoglio – 20 ottobre 2025 - Nella Sala della Protomoteca – sì, proprio quella elegante dove di solito si parla di cose serissime – si discuterà ... Segnala lagone.it

giocare crescere campidoglio eventoRoma diventa il parco giochi della conoscenza: il 20 ottobre si parla di gioco “serio” al Campidoglio - Il 20 ottobre la Sala della Protomoteca del Campidoglio, solitamente scenario di incontri istituzionali, si trasformerà in un laboratorio di gioco ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giocare Crescere Campidoglio Evento