Incidente nella tarda mattinata di oggi a Sant'Agata de' Goti, dove un ragazzo di 14 anni è stato investito da un'auto mentre giocava con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto lungo viale Vittorio Emanuele III, quando l'adolescente, nel tentativo di sfuggire ai compagni durante una fase di gioco, è finito improvvisamente in strada proprio mentre sopraggiungeva una Audi A6. L'impatto è stato inevitabile. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia Municipale della città saticulana.

© Anteprima24.it - Gioca con amici e viene investito, grave un 14enne sannita