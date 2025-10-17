Gioca con amici e viene investito grave un 14enne sannita
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nella tarda mattinata di oggi a Sant’Agata de’ Goti, dove un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto mentre giocava con alcuni coetanei. L’incidente è avvenuto lungo viale Vittorio Emanuele III, quando l’adolescente, nel tentativo di sfuggire ai compagni durante una fase di gioco, è finito improvvisamente in strada proprio mentre sopraggiungeva una Audi A6. L’impatto è stato inevitabile. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia Municipale della città saticulana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Continuano le sfide: all’Osteria del Circolino torna il Cervellone — il Quiz Game più amato d’Italia! Una occasione per giocare, sfidare gli amici e vivere l’atmosfera di un vero game show! Cucina romagnola autentica BBQ & Grill con carne alla bra - facebook.com Vai su Facebook
Finge di buttarsi sotto le auto con gli amici e viene investito: grave un 27enne - Un 27enne è stato investito da un’auto nella notte tra 23 e 24 agosto a Gardone Riviera (Brescia). Scrive fanpage.it
Schivano le auto in strada, ma uno di loro viene investito: è grave - Soltanto qualche settimana fa due ragazzi, poi denunciati, avevano pubblicato online un video dal tetto di un treno in corsa nel Bresciano. Come scrive ilgiornale.it