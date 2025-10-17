Gino Zavalani a Come States? — Difendere i valori occidentali oggi | GUARDA

Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, ospite è Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia. Con lui riflettiamo sull'urgenza di riaffermare i valori occidentali: libertà, pluralismo, diritto di critica, che non sono retorica ma il fondamento della nostra civiltà. Discutiamo sul ruolo dell'informazione: può essere davvero libera in un mondo plasmato da algoritmi, spinte politiche e interessi economici? Il dialogo tocca anche temi caldi come le missioni per Gaza — tra opportunismo mediatico e responsabilità morale — e le piazze: strumenti di protesta autentica o semplici palcoscenici politici? Non mancano i riflessi italiani: il caso Ilaria Salis e l'immunità parlamentare, il fallimento del campo largo privo di identità e leadership, e le tensioni in Europa con un Eliseo sempre più travagliato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gino Zavalani a Come States? — Difendere i valori occidentali, oggi