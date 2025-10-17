Gino Lisa ipotesi volo Foggia-Roma Fiumicino | in Molise ne sono quasi certi
La tratta Foggia-Roma Fiumicino potrebbe essere istituita dal mese di dicembre con collegamenti plurigiornalieri. Ad annunciarlo è la Uiltrasporti Molise, che aveva proposto alla compagnia che a breve subentrerà a Lumiwings nello scalo foggiano l'attivazione del collegamento aereo di linea con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
PUGLIA Foggia, riparte l’aeroporto “Gino Lisa”: accordo tra Aeroporti di Puglia e Aeroitalia per riattivare i voli - L’intesa con Aeroitalia e il progetto imprenditoriale di Puglia Sky segnano un nuovo capitolo per la mobilità aerea in Capitanata. Riporta statoquotidiano.it
Foggia, AeroItalia fa prendere il volo al «Gino Lisa» - Da Novembre inizia la nostra avventura a Foggia, i nostri Embraer collegheranno la Capitanata con Milano e Torino. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Gino Lisa, Aeroitalia conferma l'interesse: "Pronti a subentrare" - La conferma giunge direttamente da fonti interne della compagnia di volo romana, attiva dal 2022, che si dice disponibile a insediarsi a Foggia, dopo le difficoltà finanziarie della Lumiwings. Come scrive foggiacittaaperta.it