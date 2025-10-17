Gino Cecchettin contro il Governo Meloni per lo stop all' educazione sessuale a scuola nonostante i femminicidi
Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, ha attaccato la legge proposta dalla maggioranza per vietare l'educazione sessuale fino alle scuole medie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
