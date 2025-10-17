Giavellotto settanta anni fa lo storico record di Raffaele Bonaiuto | la Libertas Atletica Forlì lo celebra con un evento speciale
“22 ottobre 1955, le telescriventi portarono a tutto il mondo la notizia che a Forlì, un giovane ragazzo di appena 17 anni, allenato dal bravissimo Raffaele Drei, aveva lanciato il giavellotto alla fantastica misura di 69,57 metri, stabilendo il nuovo record italiano assoluto e la migliore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Madeira 12 ottobre 2025. LUCA BERARDI VICECAMPIONE EUROPEO NEL LANCIO DEL GIAVELLOTTO Luca Berardi, il nostro giavellottista conquista la medaglia d'argento ai campionati europei in corso in questi giorni a Madeira. Luca ha conquistato l'arg - facebook.com Vai su Facebook
Settanta anni fa moriva James Dean, l'icona ribelle di Gioventù bruciata - Settanta anni fa, il 30 settembre 1955, a soli 24 anni l'attore statunitense James Dean moriva in un incidente stradale sulla statale 46 in California, mentre era a bordo della sua nuova Porsche ... Riporta ansa.it
VIDEO Settanta anni fa nasceva Facchetti, onore a un Mito del calcio - E' la scritta che campeggia sulla home page del sito dell'Inter, in ricordo dell'ex capitano ed ex presidente nerazzurro, scomparso il 4 settembre del 2006. Scrive calciomercato.com