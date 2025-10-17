Giavellotto settanta anni fa lo storico record di Raffaele Bonaiuto | la Libertas Atletica Forlì lo celebra con un evento speciale

“22 ottobre 1955, le telescriventi portarono a tutto il mondo la notizia che a Forlì, un giovane ragazzo di appena 17 anni, allenato dal bravissimo Raffaele Drei, aveva lanciato il giavellotto alla fantastica misura di 69,57 metri, stabilendo il nuovo record italiano assoluto e la migliore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

