Giappone troppi casi di influenza | dichiarato lo stato di epidemia paura per altri Paesi

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra, al momento, che i contagi principali si siano verificati a scuola con i ragazzi che si sono trasmessi il virus in queste settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giappone troppi casi di influenza dichiarato lo stato di epidemia paura per altri paesi

© Ildifforme.it - Giappone, troppi casi di influenza: dichiarato lo stato di epidemia, paura per altri Paesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

giappone troppi casi influenzaInfluenza, il Giappone dichiara l’epidemia: troppi casi in anticipo e rischio di diffusione anche in Europa - Le autorità sanitarie giapponesi hanno dichiarato un’epidemia di influenza, dopo che il numero dei contagi ha superato la soglia di attenzione. Secondo ilsole24ore.com

giappone troppi casi influenzaInfluenza, il Giappone dichiara l'epidemia nazionale: migliaia di casi e scuole chiuse. Matteo Bassetti: «Può succedere in Italia» - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie ... Si legge su msn.com

giappone troppi casi influenzaInfluenza, in Giappone è epidemia: 6mila casi e rischio di coinvolgere altri Paesi - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie nei Paesi che si ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giappone Troppi Casi Influenza