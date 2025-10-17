Giappone troppi casi di influenza | dichiarato lo stato di epidemia paura per altri Paesi

Sembra, al momento, che i contagi principali si siano verificati a scuola con i ragazzi che si sono trasmessi il virus in queste settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giappone, troppi casi di influenza: dichiarato lo stato di epidemia, paura per altri Paesi

Influenza, il Giappone dichiara l’epidemia: troppi casi in anticipo e rischio di diffusione anche in Europa - Le autorità sanitarie giapponesi hanno dichiarato un’epidemia di influenza, dopo che il numero dei contagi ha superato la soglia di attenzione. Secondo ilsole24ore.com

Influenza, il Giappone dichiara l'epidemia nazionale: migliaia di casi e scuole chiuse. Matteo Bassetti: «Può succedere in Italia» - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie ... Si legge su msn.com

Influenza, in Giappone è epidemia: 6mila casi e rischio di coinvolgere altri Paesi - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie nei Paesi che si ... Si legge su msn.com