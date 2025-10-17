Giappone l' influenza diventa epidemia | chiuse 135 scuole I rischi per l’Europa

Tokyo (Giappone), 17 ottobre 2025 – In Giappone l'influenza è stata dichiarata epidemia nazionale e sta diventando un reale problema, con oltre 6mila infezioni registrate. Si tratta di un numero particolarmente insolito per l'attuale periodo dell'anno e anche per questo sta crescendo l'attenzione per lo scoppio di una possibile epidemia in Asia ed Europa. Le autorità sanitarie, tuttavia, hanno definito 'improbabile' la trasformazione di quest'influenza da epidemia a pandemia globale. Nel paese asiatico, quasi la metà delle 287 persone ricoverate in ospedale per i sintomi influenzali nel mese di settembre sono stati bambini di età pari o inferiore ai 14 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giappone, l'influenza diventa epidemia: chiuse 135 scuole. I rischi per l’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Epidemia di #influenza in #Giappone: oltre 6mila casi e più di 100 scuole chiuse. L’epidemia anticipata di 5 settimane preoccupa Asia ed Europa https://eurocomunicazione.eu/2025/10/17/epidemia-di-influenza-in-giappone-oltre-6mila-casi/… #Salute - X Vai su X

Ancora un appuntamento a Siena dopo la proiezione al Terra di Siena International Filmfestival: su invito di Gioia Vienna, professoressa di giapponese, Marco Bolognesi ha incontrato studenti e studentesse dell'Università per Stranieri di Siena per una lecture - facebook.com Vai su Facebook

Giappone, l'influenza diventa epidemia: chiuse 135 scuole. I rischi per l’Europa - Quest'anno il virus si è diffuso più precocemente rispetto agli anni passati. Si legge su msn.com

In Giappone è già epidemia di influenza. Allarme in Italia per l'arrivo del virus - Siamo solo a metà ottobre eppure il Giappone ha già dichiarato che nel Paese è in corso un’epidemia di influenza. iltempo.it scrive

Influenza, in Giappone dichiarata epidemia nazionale. Il possibile impatto per Europa e Italia - L’anticipo di cinque settimane rispetto alla stagione abituale potrebbe preannunciare un’ondata influenzale precoce anche in altri Paesi dell’emisfero nord ... Da doctor33.it