Giappone esplode l’epidemia di influenza | scuole chiuse e ospedali pieni il rischio per l’Europa

L’allarme del ministero della Salute giapponese. A Tokyo, il ministero della Salute giapponese ha ufficialmente dichiarato lo stato di epidemia nazionale di influenza stagionale. Il numero dei casi, oltre 6.000 in tutto il Paese, è considerato anormalmente elevato per il mese di ottobre e segna l’inizio anticipato della stagione influenzale 2025. Secondo le autorità, l’epidemia sarebbe iniziata cinque settimane prima del solito, un anticipo che non si registrava da più di un decennio. Sono già 135 le scuole chiuse temporaneamente a causa del numero elevato di contagi tra studenti e insegnanti. Ospedali sotto pressione e bambini i più colpiti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giappone, esplode l’epidemia di influenza: scuole chiuse e ospedali pieni, il rischio per l’Europa

News recenti che potrebbero piacerti

Un viaggio nel cuore del Giappone in una sola immagine. Ammirate la nostra barca di sushi e sashimi, un'esplosione di colori, sapori e profumi che ti porterà direttamente in Oriente. Preparatevi a salpare verso un'esperienza indimenticabile Due location e - facebook.com Vai su Facebook

Alla conclusione della missione in Giappone scoppia il caso di Carosso, nella delegazione con con il governatore Cirio. Ex assessore alla tartuficoltura ha fondato una società che commercializza il prezioso tubero. Assieme al suo capogruppo Ricca - X Vai su X

Cosa sappiamo sull’epidemia di influenza in Giappone: quali sono i dati ufficiali e i rischi per gli altri Paesi - In Giappone è stata già superata la soglia limite che convenzionalmente indica l'inizio dell'epidemia influenzale, segnando l'inizio ufficiale della ... fanpage.it scrive

Influenza, epidemia in Giappone: oltre 6mila casi e 100 scuole chiuse - In Giappone è stata dichiarata un’epidemia di influenza con oltre 6mila casi e più di cento scuole chiuse, un dato insolito per questo periodo dell'anno. Da tg24.sky.it

In Giappone è già epidemia di influenza. Allarme in Italia per l'arrivo del virus - Siamo solo a metà ottobre eppure il Giappone ha già dichiarato che nel Paese è in corso un’epidemia di influenza. Riporta iltempo.it