Giappone esplode l’epidemia di influenza | scuole chiuse e ospedali pieni il rischio per l’Europa

L’allarme del ministero della Salute giapponese. A Tokyo, il ministero della Salute giapponese ha ufficialmente dichiarato lo stato di epidemia nazionale di influenza stagionale. Il numero dei casi, oltre 6.000 in tutto il Paese, è considerato anormalmente elevato per il mese di ottobre e segna l’inizio anticipato della stagione influenzale 2025. Secondo le autorità, l’epidemia sarebbe iniziata cinque settimane prima del solito, un anticipo che non si registrava da più di un decennio. Sono già 135 le scuole chiuse temporaneamente a causa del numero elevato di contagi tra studenti e insegnanti. Ospedali sotto pressione e bambini i più colpiti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

