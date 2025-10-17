Giappone | epidemia di influenza anticipata VIDEO

In corso in Giappone un’epidemia di influenza che ha colpito con un anticipo di circa cinque settimane rispetto alle stagioni influenzali degli anni precedenti. Giappone: epidemia influenza anticipata Finora, registrati oltre 6mila casi confermati, un numero eccezionale per questo periodo dell’anno. Più di 130 scuole hanno dovuto chiudere per limitare la diffusione del virus. I . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giappone: epidemia di influenza anticipata VIDEO

