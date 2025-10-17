Giappone | epidemia di influenza anticipata VIDEO

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso in Giappone un’epidemia di influenza che ha colpito con un anticipo di circa cinque settimane rispetto alle stagioni influenzali degli anni precedenti. Giappone: epidemia influenza anticipata Finora, registrati oltre 6mila casi confermati, un numero eccezionale per questo periodo dell’anno. Più di 130 scuole hanno dovuto chiudere per limitare la diffusione del virus. I . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

giappone epidemia di influenza anticipata video

© Lidentita.it - Giappone: epidemia di influenza anticipata VIDEO

Scopri altri approfondimenti

giappone epidemia influenza anticipataInfluenza, epidemia in Giappone: oltre 6mila casi e 100 scuole chiuse - In Giappone è stata dichiarata un’epidemia di influenza con oltre 6mila casi e più di cento scuole chiuse, un dato insolito per questo periodo dell'anno. Scrive tg24.sky.it

giappone epidemia influenza anticipataInfluenza, il Giappone dichiara l'epidemia nazionale: migliaia di casi e scuole chiuse. Matteo Bassetti: «Può succedere in Italia» - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie ... Come scrive msn.com

giappone epidemia influenza anticipataInfluenza, il Giappone dichiara l'epidemia nazionale: scuole chiuse e bambini in lockdown. Matteo Bassetti: «Può succedere in Italia» - Il numero di infezioni, oltre 6mila, è insolito per questo periodo dell'anno e potrebbe innescare epidemie ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Giappone Epidemia Influenza Anticipata