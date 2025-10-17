gianluigi nuzzi e alessandra viero tornano stasera con quarto grado

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di VideoNews dedicato alla cronaca nera, in onda alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e casi al centro della puntata La serata sarà incentrata sul caso Garlasco, con l’inchiesta che prosegue nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Tra sospetti di corruzione e cambi di legale – con l’attesa di scoprire chi sostituirà Massimo Lovati – la pista economica diventa centrale. Gli inquirenti della Procura di Brescia vogliono chiarire se i prelievi di denaro dalla famiglia Sempio fossero realmente destinati ai legali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

