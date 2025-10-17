Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano stasera con Quarto Grado

Tivvusia.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di VideoNews dedicato alla cronaca nera, in onda alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e casi al centro della puntata La serata sarà incentrata sul caso Garlasco, con l’inchiesta che prosegue nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Tra sospetti di corruzione e cambi di legale – con l’attesa di scoprire chi sostituirà Massimo Lovati – la pista economica diventa centrale. Gli inquirenti della Procura di Brescia vogliono chiarire se i prelievi di denaro dalla famiglia Sempio fossero realmente destinati ai legali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

gianluigi nuzzi e alessandra viero tornano stasera con quarto grado

© Tivvusia.com - Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano stasera con Quarto Grado

Leggi anche questi approfondimenti

gianluigi nuzzi alessandra vieroQuarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Da tpi.it

gianluigi nuzzi alessandra vieroQuarto Grado, anticipazioni puntata di stasera 17 ottobre - Torna l'appuntamento del venerdì con il programma di cronaca condotto Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda in prima serata su Rete 4 ... Si legge su corrieredellumbria.it

gianluigi nuzzi alessandra vieroQuarto Grado: ospiti e anticipazioni di venerdì 17 ottobre - 30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. Come scrive 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Gianluigi Nuzzi Alessandra Viero