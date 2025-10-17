Gianluca Soncin l' identikit fornito dopo l' arresto | Lavoro nell' azienda di papà ma sono nullatenente Dove vivo? A casa di Pamela Genini

Gianluca Soncin non ha risposto alle domande della pm Alessia Menegazzo e degli investigatori della polizia, ma ha fornito alcune informazioni al momento del suo arresto, in fase di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gianluca Soncin, l'identikit fornito dopo l'arresto: «Lavoro nell'azienda di papà ma sono nullatenente. Dove vivo? A casa di Pamela Genini»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le violenze subite da Pamela Genini prima del femminicidio: un'amica racconta degli abusi e delle minacce di Gianluca Soncin, inclusa una pistola puntata. - facebook.com Vai su Facebook

L'aria da businessman con i soldi del papà, i 13 coltelli, i fiumi di alcol e droga in casa: chi è Gianluca Soncin - X Vai su X

Gianluca Soncin, l'identikit fornito dopo l'arresto: «Lavoro nell'azienda di papà ma sono nullatenente. Dove vivo? A casa di Pamela Genini» - Gianluca Soncin non ha risposto alle domande della pm Alessia Menegazzo e degli investigatori della polizia, ma ha fornito alcune informazioni al momento del suo arresto, in fase ... Si legge su msn.com

Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: cosa sappiamo - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e si è ... Secondo msn.com

Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: le indagini degli inquirenti - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e ... Lo riporta ilmessaggero.it