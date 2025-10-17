Gianluca Soncin cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi la pista della droga

Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . Bolidi vistosi e costosi. Gite nelle mete più instagrammabili. Bei vestiti. S’atteggiava a ricco imprenditore di successo, Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Genini. Tutta immagine. All’esterno, sfarzi e lustrini. Dentro casa, fiumi d’alcol, d - facebook.com Vai su Facebook

L'aria da businessman con i soldi del papà, i 13 coltelli, i fiumi di alcol e droga in casa: chi è Gianluca Soncin - X Vai su X

Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: cosa sappiamo - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e si è ... Secondo ilmattino.it

Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: le indagini degli inquirenti - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e ... Segnala ilmessaggero.it

Gianluca Soncin: l'infanzia nel Polesine, i guai per le auto di lusso e lo stalking. Chi è il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini - La vicenda di Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, ha scosso anche il piccolo centro in cui è cresciuto. Come scrive ilgazzettino.it