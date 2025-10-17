Gianluca Soncin cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi la pista della droga e i maltrattamenti all' ex moglie | cosa sappiamo

Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e si è avvalso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: cosa sappiamo

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . Bolidi vistosi e costosi. Gite nelle mete più instagrammabili. Bei vestiti. S’atteggiava a ricco imprenditore di successo, Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Genini. Tutta immagine. All’esterno, sfarzi e lustrini. Dentro casa, fiumi d’alcol, d - facebook.com Vai su Facebook

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall'avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea - X Vai su X

Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer di Pamela Genini? I regali costosi, la pista della droga e i maltrattamenti all'ex moglie: le indagini degli inquirenti - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore e ... Segnala ilmessaggero.it

Gianluca Soncin: l'infanzia nel Polesine, i guai per le auto di lusso e lo stalking. Chi è il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini - La vicenda di Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, ha scosso anche il piccolo centro in cui è cresciuto. Da ilgazzettino.it

Femminicidio Pamela Genini – Chi è Gianluca Soncin, il 52enne imprenditore accusato di omicidio pluriaggravato e stalking - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Lo riporta ilfattoquotidiano.it