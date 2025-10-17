Gianluca Soncin coinvolto in una frode fiscale nel Piceno | a Milano ha ucciso a coltellate Pamela Genini

ASCOLI C?è un legame che unisce Ascoli e Milano, un filo giudiziario che torna a intrecciarsi a distanza di sedici anni. Protagonista è Gianluca Soncin, il 52enne accusato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Gianluca Soncin coinvolto in una frode fiscale nel Piceno: a Milano ha ucciso a coltellate Pamela Genini

