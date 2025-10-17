Il podcaster Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, a darne la conferma il direttore artistico, Carlo Conti. Sarà Gianluca Gazzoli, podcaster, speaker radiofonico, conduttore televisivo e content creator, il conduttore di Sanremo Giovani. Lo ha ufficializzato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival. “Sono molto emozionato”, ha commentato al Tg1 lo stesso Gazzoli, che dall’11 . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani, l’annuncio di Carlo Conti