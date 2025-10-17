Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani l’annuncio di Carlo Conti
Il podcaster Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, a darne la conferma il direttore artistico, Carlo Conti. Sarà Gianluca Gazzoli, podcaster, speaker radiofonico, conduttore televisivo e content creator, il conduttore di Sanremo Giovani. Lo ha ufficializzato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival. “Sono molto emozionato”, ha commentato al Tg1 lo stesso Gazzoli, che dall’11 . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di #SanremoGiovani in onda dall’11 novembre per cinque seconde serate su Rai2 #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani, l’annuncio di Carlo Conti - Il podcaster Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani, a darne la conferma il direttore artistico, Carlo Conti. 2anews.it scrive
Chi è Gianluca Gazzoli il nuovo conduttore di "Sanremo Giovani" voluto da Carlo Conti - Carlo Conti ha scelto Gianluca Gazzoli per condurre "Sanremo Giovani". Da alfemminile.com
«Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani»: l’annuncio di Carlo Conti che per il Festival 2026 ha fretta - «Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani»: l’annuncio di Carlo Conti che per il Festival 2026 ha fretta ... Come scrive iodonna.it