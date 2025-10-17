Giani festeggia la rielezione Giunta entro un mese Rossi? Non ho visto un no

Firenze, 17 ottobre 2025 – “Stasera voglio ringraziare quei 754.000 toscani che mi hanno votato. Mi tremano i polsi a pensare a un tale consenso”. Ha esordito così il neo-rieletto presidente della Toscana Eugenio Giani parlando con i giornalisti al suo arrivo al Teatro Puccini di Firenze dove è stata organizzata la festa per la sua rielezione. "È un senso di responsabilità da un lato e di grande soddisfazione dall'altro – ha aggiunto – Ero a Pontedera  alla commemorazione del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi quindi non nella mia Firenze”, eppure “in 100 metri ho salutato tutti. È una soddisfazione enorme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

