Giani bis festa al Puccini per la rielezione Entro il 15 novembre comunico la giunta

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una platea gremita con applausi a più riprese e “Don’t Stop me Now” dei Queen che risuona una volta che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani conclude il suo discorso dal palco del Teatro Puccini. Si è svolta qua la serata per festeggiare la rielezione di Giani alla guida della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

