Giallo interattivo horror Bloody carillon

HALLOWEEN 2025. Venerdì 31 Ottobre. Sabato 1 Novembre. Ore 21:00. BLOODY CARILLON - Giallo Horror Teatrale Interattivo. Suspence, gioco investigativo e brividi d’epoca. tutto in una sola serata. Uno strano carillon. Un delitto misterioso. E tu che dovrai scoprire la verità e vincere biglietti per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it