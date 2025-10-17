Giacarta podio GAM | l’Italia colora il campo di gara nel test della vigilia

Gli azzurri hanno provato ieri l’attrezzatura dell’Indonesia Arena: buone sensazioni per Brugnami, Grasso, Macchini e Abbadini. Domenica il via alle qualifiche. Si è svolto ieri il podium training della Nazionale maschile di ginnastica artistica in vista delle qualifiche di domenica. Gli azzurri hanno avuto modo di testare l’attrezzatura Taishan all’interno della spettacolare Indonesia Arena di Senayan, un impianto che colpisce per i colori sgargianti – dall’arancione al fucsia, dal magenta al lilla – fino al blu della pedana del corpo libero. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it