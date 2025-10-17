È ufficiale: Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani 2026. La notizia l’ha data Carlo Conti in persona, e da quel momento i social si sono divisi come ogni anno: chi applaude la scelta “giovane e radiofonica”, e chi già prevede un bagno di superficialità. Gazzoli, voce di Radio Deejay e volto del podcast Passa dal BSMT, sarà al timone del format che apre la strada al Festival vero e proprio. E sarà da solo, senza partner televisivi di richiamo a fianco. L’omaggio di Carlo Conti a Pippo Baudo: «Un onore essere paragonato a lui» X Leggi anche › Il Festival di Carlo Conti fa ascolti record. Ma perché Sanremo 2025 funziona così bene? Sanremo giovani: il conduttore è Gianluca Gazzoli, chi è?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Già a fine novembre, in anticipo, annuncerà i nomi dei 26 Big in gara al Festival