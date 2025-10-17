Ghiffa donna trovata morta in casa da giorni

Donna trovata senza vita a Ghiffa nel suo appartamento.L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, dai vicini di casa che non la vedevano da giorni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla Croce Rossa.I pompieri sono entrati nell'appartamento e hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

