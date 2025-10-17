Getafe-Real Madrid domenica 19 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di misura al Coliseum?

Infobetting.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della sosta il Real Madrid ha recuperato la testa della classifica, sconfiggendo il Villarreal al Bernabeu e sfruttando lo scivolone del Barcellona; ora deve difendere la posizione e cerca la vittoria a casa del Getafe, che tra le mura amiche è ancora imbattuto. La squadra di Bordalas ha perso a Pamplona prima della sosta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

getafe real madrid domenica 19 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici blancos di misura al coliseum

© Infobetting.com - Getafe-Real Madrid (domenica 19 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di misura al Coliseum?

Approfondisci con queste news

getafe real madrid domenicaReal Madrid, rientrato l'allarme Mbappé: infortunio smaltito, è pronto a tornare in gruppo - Kylian Mbappé si è messo alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata con la Francia ed è pronto. Si legge su tuttomercatoweb.com

LaLiga, oggi Getafe-Valencia. Il Real domani contro il Betis di Pellegrini, domenica derby catalano - Dopo aver solo sfiorato l'impresa contro il Girona, il Valencia prova a riprendere la sua marcia nell'anticipo della 16esima giornata de LaLiga. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

LaLiga, stasera Athletic-Getafe apre la 29ª giornata. Domenica Real Madrid-Barcellona - Gara importante per entrambe le squadre, con i baschi che hanno la possibilità di restare in corsa per un piazzamento in Conference ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Getafe Real Madrid Domenica