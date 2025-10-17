Getafe-Real Madrid domenica 19 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di misura al Coliseum?

Prima della sosta il Real Madrid ha recuperato la testa della classifica, sconfiggendo il Villarreal al Bernabeu e sfruttando lo scivolone del Barcellona; ora deve difendere la posizione e cerca la vittoria a casa del Getafe, che tra le mura amiche è ancora imbattuto. La squadra di Bordalas ha perso a Pamplona prima della sosta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

