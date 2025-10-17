Getafe-Real Madrid domenica 19 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blancos di misura al Coliseum?

Infobetting.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della sosta il Real Madrid ha recuperato la testa della classifica, sconfiggendo il Villarreal al Bernabeu e sfruttando lo scivolone del Barcellona; ora deve difendere la posizione e cerca la vittoria a casa del Getafe, che tra le mura amiche è ancora imbattuto. La squadra di Bordalas ha perso a Pamplona prima della sosta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

getafe real madrid domenica 19 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici blancos di misura al coliseum

© Infobetting.com - Getafe-Real Madrid (domenica 19 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di misura al Coliseum?

Argomenti simili trattati di recente

getafe real madrid domenicaPronostico Getafe-Real Madrid: quattro assenze pesanti e difesa da reinventare - Real Madrid è una partita della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Secondo ilveggente.it

getafe real madrid domenicaDove guardare Getafe-Real Madrid: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni - Real Madrid, Liga 19 ottobre 2025 ore 21:00: analisi e probabili formazioni. Lo riporta msn.com

getafe real madrid domenicaGetafe-Real Madrid, dove vedere la sfida di Liga in tv e streaming - Nel fine settimana ci sarà spazio anche per il ritorno del Real Madrid, che punta a tenersi il primo posto in Liga. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Getafe Real Madrid Domenica