Gestione Consorzio Servizi Sociali A6 | Montanaro Biancardi Buonfiglio e Rozza denunciano gravi criticità

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Sindaci dei Comuni di Baiano, Avella, Taurano e Quadrelle hanno reso pubblica una dichiarazione congiunta con cui denunciano le gravi criticità che da tempo affliggono la gestione del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale A6 Vallo Lauro Baianese. Nonostante le numerose. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Consorzio A6, il documento di quattro sindaci: situazione insostenibile su servizi e gestione - VALLO LAURO BAIANESE – Un documento firmato dai sindaci dei Comuni di Baiano, Enrico Montanaro, Vincenzo Biancardi di Avella, Michele Buonfiglio di Taurano e Simone Rozza di Quadrelle, per ” portare a ... Si legge su irpinianews.it

gestione consorzio servizi socialiCostituito il Consorzio Sociale LT4, Arcangelo Peppe presidente del cda - I sindaci di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Terracina hanno sottoscritto l’atto costitutivo ... Segnala latinaoggi.eu

gestione consorzio servizi socialiAl Circolo della Stampa con il Consorzio Servizi Sociali A5 :l’intelligenza artificiale entra nel lavoro sociale - & Semplificare e accelerare le pratiche burocratiche, liberando tempo e risorse umane per l’erogazione dei servizi sociali e, quindi, per le attività di cura e assistenza sul territorio. Segnala tusinatinitaly.it

Cerca Video su questo argomento: Gestione Consorzio Servizi Sociali